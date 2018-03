Coppa Italia Serie C: finale d'andata a Viterbo. Ritorno ad Alessandria

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Andata nel Lazio, ritorno in Piemonte. Il sorteggio odierno riguardante la doppia finale di Coppa Italia Serie C 2017/18 tra Viterbese e Alessandria ha dato il seguente esito: l'11 aprile la gara di andata si giocherà a Viterbo mentre la gara di ritorno, in programma il 25 aprile, avrà luogo allo stadio "Moccagatta".