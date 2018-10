Coppa Italia Serie C, gli arbitri del 1^ turno

Fonte: www.tuttoc.com

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

La Lega Pro ha reso note le designazioni arbitrali per il primo turno di Coppa Italia Serie C in programma martedì 9 e mercoledì 10 ottobre:

ALESSANDRIA – ALBISSOLA

Alessandro Di Graci di Como (Rotondale-Berti)

CASERTANA – JUVE STABIA

Alessandro Chindemi di Viterbo (Yoshikawa-Rinaldi)

CATANZARO – RENDE

Francesco Cosso di Reggio Calabria (Nasti-Trischitta)

FERALPISALO – VIRTUSVECOMP VERONA

Matteo Gualtieri di Asti (Donato-Bonomo)

GIANA ERMINIO – ALBINOLEFFE

Giuseppe Repace di Perugia (Zeviani-Niedda)

IMOLESE – PISTOIESE

Daniele Paterna di Teramo (Valente-Barone)

SAMBENEDETTESE – ALMA JUVENTUS FANO

Luigi Carella di Bari (Micaroni-Di Giacinto)

SIRACUSA – SICULA LEONZIO

Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto (De Pasquale-Conti)