Coppa Italia Serie C, il Giudice sportivo ferma Pini per la finale d'andata

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

A seguito della semifinale di ritorno di Coppa Italia di Serie C tra Cosenza e Viterbese, che serviva a decidere la sfidante dell'Alessandria in finale della competizione, in base alle risultanze degli atti ufficiali, sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

Calciatori non espulsi:

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (II infrazione):

Pini Roberto (Viterbese Castrense)

I ammonizione:

Calderini Elio (Viterbese Castrense)