© foto di Stefano Di Bella

Il Lecco conquista la vittoria a domicilio sul campo dell’Albinoleffe e prosegue nella sua avventura in Coppa Italia Serie C. La formazione padrona di casa era passata in vantaggio con Sibilli, ma poi un autogol di Nichetti nel finale di primo tempo e una rete di Capogna in avvio di ripresa hanno ribaltato il risultato. Il Lecco passa dunque il turno per la miglior differenza reti, avendo la meglio sul Abinoleffe e Giana Erminio nonostante tutte e tre le squadre abbiano totalizzato tre punti in due gare.