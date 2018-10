Coppa Italia Serie C, il Siracusa supera la Sicula Leonzio

© foto di Fabrizio Pozzi

Prima giornata di Coppa Italia di Serie C per questa settimana. A staccare il pass per il turno successivo è il Siracusa che ha piegato per uno a zero tra le mura amiche la Sicula Leonzio. A decidere il match un bel tiro di Vazquez al 7'.

Siracusa-Sicula Leonzio 1-0 - 7' Vazquez