Coppa Italia Serie C, Juve Stabia al secondo turno. Ora il Potenza

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

La Juve Stabia passa il turno di Coppa Italia di Serie C: sono serviti due tempi supplementari alle Vespe per avere ragione della Casertana, battuta 2-0 grazie alle reti di El Ouazni e Paponi, mentre per i padroni di casa l'occasione del pari era capitata sui piedi di Castalndo poco prima del bis gialloblù. Ora sfida al Potenza nel prossimo turno della competizione.