vedi letture

Coppa Italia Serie C, la finale è Juve U23-Ternana. E si può giocare all' "Allianz Stadium"

Prima storico traguardo per la neonata Juventus U23, unica seconda squadra italiana che ha visto la vita lo scorso anno, e che adesso si ritroverà a disputare la finale di Coppa Italia Serie C, contro la Ternana.

Ma proprio in occasione di questo importante match, che mette in palio non sono il trofeo ma una posizione privilegiata ai playoff, ci potrebbe essere un importante cambio di palcoscenico. La formazione torinese, infatti, disputa le gare interne al "Moccagatta" di Alessandria, ma, come riferisce ternananews.it, la finale (da stabile se quella di andata o di ritorno) potrebbe essere disputata all' "Allianz Juventus Stadium", casa della Juventus. Pare infatti che la Lega Pro e i due club abbiano trovato l'intesa, anche se adesso si dovrà capire come muoversi qualora la truppa di Maurizio Sarri proseguisse il cammino in Champions League. La situazione non appare però insormontabile, basterà cambiare una delle due date previste (11 marzo e 15 aprile).