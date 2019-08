© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Juventus U23 pareggia per 3-3 e porta a casa il passaggio del turno in Coppa Italia Serie C. I bianconeri arrivano a pari punti e differenza reti con il Reggio Audace, ma passano in virtù dei tre gol messi a segno fuori casa. Per la squadra di Pecchia decisiva la tripletta di Lanini cui la Reggio ha risposto colpo su colpo con il gol di Marchi e la doppietta di Scappini.