© foto di Federico Gaetano

Basta un calcio di rigore trasformato da Rocco Costantino al minuto 81 alla Triestina per battere la Virtus Verona e accedere agli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie C. Nulla da fare invece per la squadra di Luigi Fresco che, nonostante chiuda con l’uomo in più, non riesce a trovare il gol del pari anche grazie a un intervento providenziale di Ermacora su conclusione a botta sicura di Sammarco.