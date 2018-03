Corriere Veneto: "Vicenza, tre cordate verso l'asta"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

"Vicenza, tre cordate verso l'asta" titola oggi il Corriere del Veneto, che fa il punto sulla delicata situazione societaria del club berico: "Mentre la squadra prepara il derby di Trieste che si giocherà domani pomeriggio al Rocco, a poco meno di due mesi dalla dichiarazione di fallimento attorno al Vicenza calcio è calato un silenzio che potrebbe anche celare qualcosa di buono in previsione dell’asta. Di gruppi o cordate che stanno lavorando a fari spenti probabilmente ce ne sono più di una e si parla di almeno tre interessamenti concreti. I tempi per la cessione del club biancorosso, già dichiarato fallito e in esercizio provvisorio, si stringono. Prossimo passaggio, obbligato, quello del 20 marzo, data in cui è fissata l’udienza (pubblica) per la verifica dello stato delle passività ed entro la quale tutti i creditori potranno depositare la relativa documentazione. In quell’occasione il giudice Giuseppe Limitone e il curatore fallimentare Nerio De Bortoli, anche attraverso la verifica dei crediti, andranno a «cristallizzare» tutti i debiti della società, scremando poi tra debiti generici e debiti sportivi. Detto che solo questi ultimi verranno accollati a chi si aggiudicherà l’asta e quindi il club. Insomma, la strada da percorrere è tracciata ma non sarà troppo breve".