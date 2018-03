Corsa contro il tempo per Cipriani: tre club sulle sue tracce

© foto di Massimo Arminante/TuttoNocerina.com

Secondo quanto raccolto da Gazzamercato.it il centravanti classe '80 Giacomo Cipriani, ex di Bologna, SPAL e Lecce fra le altre, potrebbe ripartire a distanza di oltre due anni dall'ultima esperienza con la maglia del Savoia. Sulle tracce del calciatore infatti ci sarebbero Livorno e Cuneo in Serie C oltre che il Frosinone in Serie B che deve far fronte all'infortunio di Daniel Ciofani. Per tesserarlo però c'è ormai poco tempo visto che domani chiude il mercato anche per gli svincolati prima del 30 giugno 2017.