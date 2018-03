Cosenza, Braglia: "Contro l'Akragas dovremo essere carichi"

© foto di Alfonso Miranda

Sabato di vigilia in casa Cosenza. Il tecnico rossoblu Piero Braglia presenta la sfida con il fanalino di coda Akragas: "Noi abbiamo un obiettivo che è quello di fare il meglio possibile, anche se non veniamo da un periodo fortunato considerando che, spesso, in Serie C con in tiro in porta non si prende mai gol, invece a noi due tiri in porta ci hanno tolto quattro punti. L’Akragas ha giocato un giorno prima, quello può appiattire un po’ di cose, noi però giochiamo in casa contro l’ultima in classifica, una buona squadra di C che si trova lì non si sa per quale motivo e, riuscendo a vincere, ci metteremmo in una condizione positiva di classifica. Se cambiamo giocatori in corsa è perché, in quel dato momento, la partita richiede altro, ma quello che mi preme dire è che bisogna andare in campo carichi e fare il Cosenza. Contro il Fondi si sono viste stanchezza fisica e mentale, domani gli chiederò l’ultimo sforzo per lasciargli poi magari un paio di giorni liberi perché sono umani anche loro. Dobbiamo fare il massimo di quello che ci presenta la partita: ai play-off bisogna arrivare con una certa freschezza atletica, però questo ci ha proposto il calendario e questo ci teniamo", le parole riportate da TuttoC.com.