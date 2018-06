Cosenza, Braglia: "Se non vinci nessuno si ricorda di te"

Fonte: TuttoC.com

Alla vigilia della semifinale di domani sera ore 20.30 contro il Sudtirol, il tecnico del Cosenza Piero Braglia ha tenuto la consueta conferenza stampa. Ecco le sue parole attraverso i canali ufficiali del club rossoblù:"Affrontiamo una squadra che ha deciso di aspettarci in casa propria, molto fisica, intelligente tatticamente, con giocatori che fanno della forza fisica il proprio punto di maggiore forza. Lo stadio pieno fa salire le motivazioni da parte di tutti, quando esci dal sottopassaggio e vedi lo stadio pieno dovresti galvanizzarti. Penso che faremo una grande partita, il resto non lo può sapere nessuno come andranno le cose, cercheremo di esserci sul piano dell'intensità poi è inevitabile che gli episodi vanno ad incidere tanto nell'economia di una gara. Camigliano? Non sta bene, non è convocato, qualcosa faremo per tamponare le assenze. Penso che la squadra domani farà una grande partita. A me interessa continuare a lavorare, portare fino in fondo ciò che abbiamo fatto, vedere i ragazzi che salgono di livello, del futuro in questo momento non ne voglio parlare. Abbiamo un ragazzo come Pasqualoni che quando ha giocato ha sempre fatto il suo, vediamo se cambieremo qualcosa o se resteremo così… L’importante è che chiunque entri in campo dia il massimo, i treni passano una volta ogni tanto: i ragazzi si rendono conto di quello che succede qui intorno, ma se non vinci non si ricorda nessuno di te. Le dichiarazioni di Zanetti? Ne ho il massimo rispetto ma, come sapete, non parlo mai degli altri. I ragazzi vivono questo momento come una grande occasione, quando sono arrivato qui nessuno si aspettava di arrivare a questo punto con la prospettiva di salire in Serie B: domani però non dovremo perdere la testa, la partita sarà lunga, sarà combattuta, ci sarà di tutto e dovremo portarla in fondo. Loviso è convocato, sta bene, è una persona meravigliosa che sta cercando in tutti i modi di rendersi utile e lo sta facendo, a lui basta un cenno per entrare e fare il proprio dovere. Diffidati? Non dobbiamo pensarci, se qualcuno salterà la finale la giocheranno gli altri: questo sarà lo scoglio più duro, non me ne frega niente".