Cosenza, Guarascio: "C'è grande entusiasmo. Ora la Samb"

SPAL, duello Atalanta-Fiorentina per Lazzari

Inter, 20 milioni per il riscatto di Rafihna: presto l'incontro con il Barça

Fiorentina, riscatto Pezzella: il Betis non fa sconti

Empoli, Caputo: "Questa è casa mia. Ora voglio segnare anche in A"

Roma, metà campo in bilico. Tutte le offerte per Chiesa

Chievo, Giaccherini: "Voglio rimanere, spero in un accordo"

Roma, da Nainggolan a El Shaarawy: tanti in bilico in casa giallorossa

Lazio, per Milinkovic-Savic sarà asta. Ma solo all'estero

Italia U21, Capone: "Niente mercato, spero di esser pronto per l'Atalanta"

Italia U21, Scamacca: "Futuro? Non lo so, ora penso alla Francia"

Di Gennaro: "Bivio Milan. Real con una marcia in più"

Juventus, senti Forsberg: "Normale l'interesse delle big per me"

Fabian Ruiz e André Gomes: il Napoli guarda in Spagna per la mediana

Breve ma significativo commento quello che Eugenio Guarascio , presidente del Cosenza, ha rilasciato a TuttoC.com in occasione dei sorteggi odierni che hanno abbinato i calabresi a un'altra squadra rossoblù di grande fascino: "Una bella soddisfazione trovarsi tra le otto squadre che continueranno il percorso playoff. Più si va avanti più cresce l'entusiasmo del gruppo della città e della nostra grande Provincia. Mercoledì aspettiamo i nostri tifosi al "Marulla" per vivere altre grandi emozioni nella gara d'andata con la Sambenedettese".

