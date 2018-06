Cosenza, la gioia di Braglia: "Abbiamo fatto felice una città"

© foto di Luigi Gasia/TuttoJuveStabia.it

Il Cosenza è in serie B dopo il 3-1 rifilato al Siena e anche per il tecnico silano, Piero Braglia, è il momento di festeggiare. "Abbiamo fatto fatica perché dopo tante partite non si poteva essere brillanti - le sue parole rese ai microfoni di Rai Sport -. A loro poi mancavano tanti giocatori. Siamo felici anche perché abbiamo fatto felice una città che è quello che conta. L'abbraccio di Palmiero? Con lui litighiamo un giorno sì e l'altro pure....ma significa che c'è rispetto e condivisione del lavoro. Tutino deve capire una cosa importante: lui sa giocare al calcio ma, se impara a sacrificarsi, può fare più della B". Finalino con battuta: "Il mio futuro? Ora non me ne frega nulla...un posto verso ottobre lo trovo".