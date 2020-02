vedi letture

Cosenza, Pillon: "Concessi gol evitabili, siamo andati in bambola"

Il tecnico del Cosenza Giuseppe Pillon analizza in sala stampa la sconfitta casalinga col Frosinone: “Quando concedi occasioni a squadre così forti le paghi. Diventa tutto più difficile. Nella seconda frazione di gioco abbiamo provato ad impensierirli ma non è bastato. Il mea culpa che dobbiamo fare riguarda il primo tempo. Questa partita mi ha fatto capire diverse cose. A Livorno era andato tutto bene, sarei stato un folle a cambiare il sistema di gioco dopo la gara del “Picchi”. Col senno del poi sicuramente avrei fatto altre scelte. Abbiamo concesso dei gol che si potevano evitare. Dobbiamo migliorare sugli errori individuali e sulla tenuta mentale. Siamo andati in bambola dopo essere andati sul doppio svantaggio. Non bisogna mollare, abbiamo ancora tante partite davanti. La squadra ha le potenzialità per farcela. Il Frosinone è una squadra molto quadrata, con qualità importanti e grande solidità”.