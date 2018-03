Cosmi e gli auguri al Lecce: "Migliora col tempo, come il vino del Salento"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In occasione del compleanno del Lecce anche Serse Cosmi, tra gli allenatori più amati dalle parti del "Via del Mare", ha voluto fare i suoi personali auguri al club, in un messaggio pubblicato sui social ufficiali salentini: "Ciao Lecce, auguri. 110 anni son tanti, pensavo fossi più giovane. Eppure come tutte le cose antiche che hanno tradizioni forti, migliori col tempo, come il vino della tua terra. Ti faccio un grande augurio, 110 anni vissuti tra mille gioie e difficoltà ma sempre con l'identica grande passione che accompagna questa città e questa terra", le parole dell'attuale tecnico dell'Ascoli.