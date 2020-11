Crisi Novara: a Piacenza per la svolta. Attesa, ma non ancora arrivata

"I risultati fanno schifo ei tifosi hanno ragione a essere preoccupati. Mi prendo ogni responsabilità visto che la società si aspettava da me una scossa che non c’è ancora stata": così, dopo il ko contro il Renate, Michele Marcolini, tecnico del Novara.

Un Novara che, nonostante le ambizioni, ha collezionato alla fine solo 14 punti in 11 gare, 13 dei quali centrati col precedente tecnico Simone Banchieri, esonerato dopo l'ottava giornata, con una media punti di 1,63: un po' poco pe chi vuole puntare alla Serie B.

La scossa attesa, però, non è arrivata, la musica non è cambiata, e la società, in vista della gara contro il Piacenza, ha indetto un ritiro forzato: la trasferta in Emilia è un banco di prova notevole, per la quale forse si potrà andare al cambio modulo, anche se la rosa non è forse strutturata per il 3-5-2 caro al mister. Una svolta comunque serve, prima che sia tardi.