Cuneo, Caso: "Felice del primo gol. Sogno di imitare Bernardeschi"

© foto di Marco Farinazzo/TuttoLegaPro.com

Intervistato da TuttoC.com l’attaccante del Cuneo Giuseppe Casoha parlato del suo primo gol fra i professionisti arrivato nell’ultimo turno, e che ha regalato tre punti al club piemontese, e del momento in casa biancorossa: “Sono molto contento non solo per me, ma anche per la squadra, che ha sempre messo impegno in ogni prestazione. Dalla prima giornata a Pisa fino a ieri a Vercelli abbiamo sempre offerto buone prestazioni, e di sicuro questo è stato di aiuto anche a me, che sono maturato. Finora nessuno ci ha sottomessi e adesso dobbiamo solo lavorare per continuare su questa scia positiva che ci siamo creati. Stiamo facendo un campionato da terzo o quarto posto, ma non dobbiamo perdere di vista l'obiettivo primario che è la salvezza, dobbiamo evitare voli pindarici e rimanere sempre con i piedi per terra. - continua Caso parlando del suo passato in viola - Ho passato 12 anni nel vivaio della Fiorentina, arrivando poi a disputare due finali Scudetto e due semifinali di Coppa Italia. Firenze la sento come casa mia, mi ha dato tanto sotto ogni punto di vista. Ma adesso penso al Cuneo, devo proseguire il mio percorso pensando a migliorarmi per il bene non solo personale ma anche della squadra. Bernardeschi? Quando eravamo piccoli prendevamo anche lo stesso pulmino per andare ad allenarci, io salivo a Spezia e lui a Carrara, siamo cresciuti entrambi nella Fiorentina. E non nascondo che mi piacerebbe arrivare in Serie A e in Nazionale come è successo a lui, il sogno è quello".