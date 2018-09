© foto di Jacopo Duranti/tuttolegapro.com

Roberto Lamanna, nuovo patron del Cuneo, si è raccontato questa mattina a Tuttosport a pochi giorni dal via della nuova stagione di Serie C: "Stiamo mettendo su una squadra di giovani calciatori, che hanno voglia di fare, di dare anima e corpo per questa maglia, ragazzi interessanti dal punto di vista calcistico e intelligenti per affrontare un campionato professionistico, portarlo avanti con dignità e salvarci. Altri innesti? Siamo alla ricerca di pedine importanti da incastrare tra tanti giovani, gente di esperienza che dia qualità, forza e professionalità, ma al momento la prima cosa da fare è comprare un attaccante".