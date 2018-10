Cuneo, Lamanna: "Stipendi? Colpa mia, i giocatori lo sanno"

IL BARCELLONA PUNTA CANCELO. MAROTTA-INTER, CI SIAMO QUASI. SUSO TRA RINNOVO E MERCATO. FIORENTINA E PARMA PENSANO A DONATI Fondamentale, irrinunciabile. Joao Cancelo si è già preso la Juventus e il giocatore arrivato dal Valencia per 40 milioni di euro, è ora gioiello che tutti...

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 29 ottobre

Spezia, Marino: "Aggressività e sacrificio per affrontare il Benevento"

Raicevic e gli over 35. Il Livorno si gode la prima vittoria stagionale

Padova, i convocati di Bisoli: out Minesso, Vogliacco e Chinellato

Benevento, i convocati di Bucchi: torna Maggio, out Letizia

Hellas, prima gioia per Di Carmine: gol vittoria contro il suo Perugia

Palermo, Stellone: "Turnover necessario. Mercato? Adesso non ci penso"

Hellas, i convocati di Grosso per Ascoli. Torna Matos

Cittadella, i convocati con il Foggia. Out Pasa

Venezia, i convocati per la Cremonese. Ancora out Zigoni

Palermo, i convocati di Stellone: out Murawski e Trajkovski, c'è Embalo

Cremonese, i convocati per il Venezia. Quattro assenti

Pescara, i convocati per il Cosenza. Torna Kanouté

Ascoli, i convocati di Vivarini per l'Hellas. Quattro gli assenti

Cremonese, Mandorlini: "Perrulli ed Emmers ok. Spero nella fortuna"

Perugia, i convocati di Nesta per la gara contro il Padova

Carpi, i convocati per il Palermo. Poli c'è

Cosenza, i convocati per il Pescara. Torna Di Piazza

Il patron del Cuneo Roberto Lamanna ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro l'Arzachena affrontando anche il tema stipendi e spiegando di essere al lavoro per sistemare tutto:“Mi assumo la piena responsabilità di questi disguidi legati ai ritardi degli emolumenti spettanti ai tesserati. Stiamo sistemando tutto e quel che più conta i giocatori ne sono al corrente".

