© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Duro attacco via Twitter di Damiano Tommasi, presidente dell'AIC, associazione che rappresenta la categoria professionale dei calciatori, dopo l'incredibile episodio di oggi nella partita di Serie C tra Cuneo e Pro Piacenza, terminata 20-0 in uno scenario surreale che vedeva gli ospiti con soli sette ragazzi in campo, tutti peraltro di età compresa tra il 2000 e il 2002. Sui suoi profili social Tommasi ha pubblicato la foto del regolamento FIGC, ed in particolare un passaggio che fa cenno alla lealtà e alla sportività. Con un destinatario preciso: Claudio Lotito. "Cuneo-Pro Piacenza 20-0, 7 U19 in campo contro il Cuneo, nessun allenatore e niente staff. Genitori? Presidente Lotito presente/assente? Dove sono la proibità, la sportività e la lealtà nell'umiliare 7 ragazzi? Quando finirà?", è quanto si legge. Ecco il tweet completo: