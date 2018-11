Cuneo, Scazzola: "Ci siamo superati, grande spirito di sacrificio"

© foto di Giuseppe Scialla

Dopo lo 0-0 arrivato contro il Novara, il tecnico del Cuneo Cristiano Scazzola ha detto: "Sapevamo quanto sarebbe stato difficile questo campionato per svariate ragioni. Oggi i ragazzi si sono superati e hanno dimostrato grande spirito di sacrificio; è stata una prestazione di carattere giunta contro un Novara che è una compagine importante. Lo abbiamo dimostrato ancora una volta: oltra al punto, anche se abbiamo giocato per conquistarne tre, c’è stata la prestazione. Non abbiamo concesso molto, si poteva decidere con i calci piazzati ma alla fine nessuno ha trovato il guizzo. Più di così oggi non potevamo fare e va detto che ho cambiato diversi elementi rispetto alle settimane scorse. Chiunque gioca offre il suo significativo contributo. I meriti vanno al gruppo, a chi scende in campo ed a chi si fa trovare pronto. Dispiace solo avere un campo che non ci permette di sviluppare più di tanto, viste le condizioni in cui si trova”, le sue parole riprese da TuttoC.com.