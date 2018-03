Da Cordoba a Padova. Conde ritenta l'avventura italiana

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Conrado Conde ci riprova. Dopo aver sostenuto un anno fa un periodo di prova con il Pescara, questa volta ha puntato più a nord mettendosi a disposizione del Padova e del suo tecnico Pierpaolo Bisoli. Classe '98, mezzala mancina che può agire anche qualche metro più avanti in campo, l'argentino è stato il più giovane esordiente di sempre con la maglia dell'Instituto de Crodoba, club in cui sono cresciuti fra gli altri due giocatori del calibro di Mario Kempes e Paulo Dybala, ad appena 16 anni in una gara di Coppa d'Argentina. Da allora però di questo talento su cui in tanti erano pronti a scommettere si sono perse le tracce a causa di una serie infinita di infortuni che ne hanno bloccato il percorso di crescita verso il grande calcio.

A Padova arriva grazie ai rapporti che legano Ivan Cordoba, il suo procuratore, e il socio di minoranza del club Joseph Oughourlian, per quello che potrebbe essere il primo affare di una lunga serie, sempre però che vada in porto. Per ora Conde resterà in Veneto fino a sabato per essere valutato in vista della prossima stagione e poi si vedrà visto che a quanto detto dal suo agente ci sono anche altre squadre interessate a testarlo nei prossimi mesi. Come accennato Conde è una mezzala mancina che ama andare per vie centrali e inserirsi alle spalle degli avversari pur non disdegnando la linea di fondo per crossare palloni pericolosi in mezzo all'area. Un buon talento, ancora giovane per esplodere e affermarsi, ma che va valutato attentamente sia per lo storico degli infortuni sia perché non è mai stato seriamente impegnato fra i grandi, limitandosi a giocare praticamente solo nelle giovanili.