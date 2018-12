© foto di Federico De Luca

La storia fra la Juventus e la famiglia Birindelli potrebbe allungarsi di un nuovo capitolo. A cavallo fra gli anni ‘90 e il nuovo millennio fu papà Alessandro a vestire la maglia del club torinese collezionando quasi 200 presenze e contribuendo alla vittoria di 3 scudetti, 3 Supercoppa Italiana, un campionato di Serie B e un Intertoto. Ora a distanza di oltre 20 anni potrebbe essere il figlio Samuele a vestire il bianconero, partendo però dalla Serie C ovvero la Juventus U23.

Stesso ruolo del padre Birindelli jr è cresciuto nel Pisa e ha sempre militato in nerazzurro dimostrando qualità tecniche e mentali importanti: prima capitano della Primavera, poi nel 2016 (ad appena 17 anni) l’esordio in Serie B in una gara non banale come quella contro lo Spezia – quasi un derby per le due tifoserie – da titolare. Esordio dovuto a un rivale di tante battaglie in campo del padre come Rino Gattuso. Da allora sono state 50 le presenze del giovane difensore con la maglia dei toscani fra Serie B (7) e Serie C (43) senza però aver trovato ancora la gioia di un gol (ma anche il padre di queste soddisfazioni nella lunga carriera se ne levò poche). Prestazioni che hanno acceso l’interesse della Juventus pronta a investire su un altro Birindelli per il futuro.