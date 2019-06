© foto di Federico Gaetano

Potrebbe profilarsi un perentorio cambio di orizzonti per Francesco Lodi, regista 36enne del Catania. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il giocatore è finito nel mirino del Lugano, formazione elvetica qualificata ai preliminari di Europa League. Un palcoscenico, quello europeo, che il giocatore campano non ha mai calcato nella sua lunga carriera in giro per l'Italia.