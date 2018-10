De Canio: "Abbiamo cambiato la preparazione. I risultati arriveranno"

Fonte: ternanacalcio.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alla vigilia del match contro la Virtus Verona, e prima di partire alla volta del Veneto, l’allenatore della Ternana, Luigi De Canio, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole, così come riportate dal sito ufficiale dei rossoverdi: “Quello che affronteremo domani sarà un avversario determinato, frizzante e pieno di entusiasmo, al di là dei risultati ottenuti in questi pochi turni di campionato. Ci siamo preparati con scrupolo per questo impegno e sono certo che i ragazzi daranno tutto quello che hanno per ottenere il risultato. Dobbiamo essere sereni, non frenetici, e mantenere alte lucidità e concentrazione. Sarebbe un errore forzare le giocate per cercare subito il gol, bisogna farlo con criterio. Andare in vantaggio aiuterebbe, questo è certo, anche nella gestione della gara. Abbiamo conseguito due pareggi, ma abbiamo anche tre gare da recuperare, il campionato è lungo."

Infine, qualche battuta sui giocatori indisponibili e non ancora in condizione: "Abbiamo qualche giocatore out, Vives potrebbe rientrare già nei prossimi giorni visto che si tratta di una lesione molto piccola, Rivas, che ha avuto una ricaduta, ne avrà per un po’ di più. Anche con Tommaso Pobega, che pure è a disposizione, ci vorrà un po’ di pazienza affinché raggiunga il livello di preparazione dei suoi compagni di squadra”.