Desjardins sul Vicenza: "A entro il 2021 e Cissé per rinforzare l'attacco"

© foto di Federico Gaetano

L'imprenditore Brice Desjardins, interessato all'acquisto del Vicenza, attraverso un'intervista rilasciata a Le Parisien ha parlato dei suoi obiettivi qualora dovesse diventare il proprietario dei berici: “Come allenatore il nostro obiettivo è Bruno Luzi, un eccellente tattico con mentalità vincente e attaccato a certi valori, che inoltre ha origini italiane. Ciò che ha ottenuto con lo Chambly (semifinale di Coppa di Francia NdR) è impressionante e lo stiamo tenendo informato sugli sviluppi sperando che possa accettare la nostra proposta. Per rinforzare la rosa ci piacerebbe Djibril Cissé che in Svizzera sta dimostrando di essere ancora in forma avendo segnato 18 gol. Ne stiamo parlando e le sensazioni sono positive. - conclude Desjardins come riporta Trivenetogoal.it – Obiettivi? Senza illudere nessuno puntiamo a tornare in Serie A nel 2021 con un nuovo stadio da circa 20mila posti. Ma anche un buon campionato di Serie B potrebbe andare bene”.