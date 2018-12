Dg Albinoleffe: "Consci che quanto abbiamo fatto fin'ora non basta"

© foto di Michele Maraviglia/UC AlbinoLeffe

Simone Farina, direttore generale dell'Albinoleffe, in vista del match contro il Monza, intervenuto ai microfoni del sito ufficiale, ha dichiarato: "Purtroppo, in questo momento, l'unico dato realistico da analizzare è che la nostra squadra chiude la classifica all'ultimo posto. È un dato di fatto che brucia e dà fastidio. È dalla consapevolezza della posizione in cui siamo che dobbiamo ripartire per fare punti ed uscire da questa situazione. Dobbiamo essere ben consci che quanto abbiamo fatto fino adesso non basta e che servirà dare ancora più del 100% dato finora".

"Il Rimini, contro di noi, ha dimostrato maggiore convinzione e determinazione per portare a casa la gara, nonostante le occasioni più importanti siano capitate sui nostri piedi. Così è stato anche mercoledì: abbiamo giocato una gara attenta e di personalità, ma non è bastato. L'Albinoleffe ha scritto la sua storia soprattutto grazie al valore umano di un gruppo storico, che in questo ha saputo essere superiore a tanti. Anche il gruppo di oggi ha grandi qualità morali, è composto da uomini veri, che ci hanno regalato soddisfazioni nelle due ultime stagioni e hanno dentro di sé tutto per venir fuori da un momento come questo".

"Abbiamo nelle gambe un giorno in meno di riposo rispetto al Monza, ma questo non deve incidere nell'atteggiamento che dobbiamo mettere in campo. In questo finale di 2018, non avremo a disposizione Gavazzi per un problema al collaterale, mentre, visti gli impegni ravvicinati, si valuteranno quest'oggi gli strascichi della gara di mercoledì contro la Sambenedettese".