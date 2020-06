Dg Arezzo: "Se ci fossero delle variazioni, spero il club consideri l'idea di fare i playoff"

vedi letture

Ai microfoni di arezzonotizie.it, è intervenuto il Dg dell'Arezzo Ermanno Pieroni. Tornato sul tema playoff, ai quali gli amaranto sembrano rinunciare: "Il Coronavirus ha fatto precipitare la situazione creando scompiglio anche nei programmi. Ne dobbiamo prendere atto e aspettare gli eventi, vale a dire lunedì prossimo quando si riunirà il Consiglio Federale. La scelta di non disputare i playoff è più che motivata pensando al protocollo sanitario che dovrebbe essere applicato. L’augurio è che se ci fossero degli accorgimenti, delle variazioni, il presidente possa prendere in esame l’eventualità di giocare. Capisco però anche il responsabile medico del club perché una persona che ha lavorato una vita intera in ambito sanitario conosce perfettamente tutti gli aspetti critici e non può certo prendersi tutta la responsabilità che ne deriva dall’adottare il protocollo. Capisco la squadra che ha voglia di giocare, lo staff tecnico e anche i tifosi. La situazione però a oggi presenta varie difficoltà da prendere in considerazione, senza dimenticare la cosa più importante, vale a dire la salute".