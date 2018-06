DG Carrarese: "Ceccarelli uno dei nomi in agenda"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervistato da La Nazione, il dg della Carrarese Gianluca Berti ha parlato anche di mercato: “Abbiamo molte alternative in ogni ruolo, ma stiamo ancora valutando le diverse soluzioni. Tanto per quello che riguarda i giovani, quanto per gli over, ma anche per la conferma di alcuni prestiti dalla passata stagione stiamo lavorando su diverse piste e siamo in attesa di vedere quali si concretizzeranno. Ceccarelli? È uno dei nomi sulla nostra agenda".