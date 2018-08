Tanti i nomi che in questo momento sono accostati alla Carrarese, da Luca Vignali a Joel Baraye passando da Accursio Bentivegna. Dalle colonne de Il Tirreno, un chiarimento su questo lo offre il DG azzurro Gianluca Berti:

"Vignali era un giocatore che avevamo chiesto all'inizio del mercato. C'è stato risposto che il ragazzo non era in vendita, che sarebbe rimasto da loro e noi abbiamo fatto i nostri passi. Speranze per Baraye? No. Da quello che so, l'Entella non lo dava, e non c'è assolutamente niente. Bentivegna è un giocatore che noi vorremmo. Aspettiamo che ci risponda. Se Bentivegna è disponibile, noi ci siamo. Se il ragazzo non è disponibile, ne prenderemo un altro, giovane o vecchio, non lo so".

Nota poi sul portiere, il sostituto di Sarr, che sarà Stefano Mazzini, proveniente dal Pordenone e di proprietà dell'Atalanta: "Arriverà in queste ore".