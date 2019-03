Dg Entella: "Due episodi discutibili in area del Siena, testa alla Lucchese"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il pareggio casalingo contro il Siena, il direttore generale biancoceleste Matteo Matteazzi ha commentato in mixed zone: "Trenta minuti molto buoni, l’approccio giusto e diverse occasioni. Quando succede così e non trovi il gol quando lo meriti non è facile tenere il ritmo per tutta la partita. Ci siamo leggermente allungati dopo il trentesimo, forse spaventati da quell’occasione un po’ casuale con la scivolata del nostro centrale. Siamo stati bravi nel secondo tempo a ricompattarci e giocare un buona frazione e finendo all’attacco meritando assolutamente la vittoria. La squadra ha fatto un’ottima partita per 60-70 minuti, ha dominato il campo, ha sempre cercato di giocare. E’ chiaro che gli spazi erano ridotti e in certi momenti c’è stata un po’ di confusione ma secondo me la squadra ha giocato in maniera importante. Si vede che abbiamo un’identità, l’abbiamo voluta riconfermare sul campo. Non abbiamo cambiato niente rispetto al nostro atteggiamento classico, segno di grande personalità. Stasera c’è stata una buona risposta di pubblico che, oltre a essere numeroso, è stato forte ad aiutarci e ottenere il risultato. Martedì la Gradinata sarà ad un euro: un segnale importante per il pubblico di Chiavari e del Tigullio per starci vicino perché è una gara fondamentale per il nostro futuro e sarà una gara difficile da preparare perchè stasera sono state consumate tante energie. Ora bisogna trovare la forza in queste 72 ore per andare oltre le difficoltà che ci saranno e vincere la partita. Gli episodi arbitrali? Da questo momento lavoriamo per preparare la gara con la Lucchese, è chiaro che i due episodi nell’area di rigore del Siena ci lasciano molto perplessi: il rigore su Mancosu e il gol annullato a pochi minuti dalla fine. Un arbitraggio che è stato particolarmente permissivo nei contrasti, ha fischiato molto poco. Tutti accettano questo tipo di valutazione però su un episodio così decisivo c’è un contatto veniale che non hai fischiato in tutti i falli a metà campo, è giusto che in un episodio che vale il campionato per l’Entella è giusto che non lo fischi perchè devi usare lo stesso metro, lo stesso peso che hai usato nel corso della partita. In quell’occasione c’è stato un errore abbastanza grave di giudizio soprattutto rispetto all’arbitraggio visto negli altri novanta minuti".