Matteo Matteazzi, direttore generale dell'Entella, sul recupero di oggi contro la Lucchese, come riportato da Tuttosport, ha dichiarato: "Chiediamo un Comunale pieno. Dobbiamo centrare l'impresa, questi novanta minuti hanno un significato fondamentale. Ma è anche una partita estremamente complicata contro una squadra che sta bene fisicamente e che ha grande voglia di riscatto, per mille motivi. Tutto il nostro ambiente è concentrato, come abbiamo sempre saputo fare nelle occasioni importanti".