Dg Fermana: "Dopo mesi di parole e inchiostro, accettare verdetto del Consiglio Federale"

"Un pronostico su come riprenderà la Serie C? A naso dico che si giocheranno solo playoff e playout": dalle colonne del Corriere Adriatico, esordisce così il Dg della Fermana Fabio Massimo Conti.

Che prosegue poi sul recente Consiglio Federale: "Sorpreso dall'esito del Consiglio Federale? In prate, perché qualche malumore si percepiva, dal blocco retrocessioni alla scelta della quarta da mandare in B. Dopo tre mesi di parole e inchiostro, dico che va accettato il verdetto del Consiglio Federale e ora non resta che attendere il vertice con il Governo. Credo che il presidente della FIGC Gravina sia una persona di buon senso e prenderà la decisione più giusta".