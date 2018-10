Dg J.Stabia: "Gare come queste fanno capire di che pasta siamo fatti"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Il direttore generale della Juve Stabia, Clemente Filippi è intervenuto ai microfoni di vivicentro al termine del match contro il Rende. Queste le sue parole: "È una vittoria difficile, condita da nostre reti di ottima fattura ma in cui abbiamo fatto tanto per vincere la gara. Il Rende ci ha fatto gol solo su una ripartenza ma siamo stati bravi a non farci abbattere dalla rete incassata. Gare come questa fanno capire di che pasta siamo fatti e che remiamo tutti dalla stessa parte per portare alla Juve Stabia i migliori risultati. Lamentele dei nostri avversari? Penso che ci sia poco da recriminare. Il corner di Caló è stato ripetuto più volte perché in precedenza la palla era sempre uscita fuori. Pochi spettatori? Abbiamo affrontato tante volte questo argomento. La squadra sta facendo cose ottime e meriterebbe senza dubbio una cornice di pubblico importante".