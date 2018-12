Dg J.Stabia: "Vittoria dedicata a Paolo D'Arco. Felice per Di Roberto"

© foto di Luigi Gasia/TuttoJuveStabia.it

Clemente Filippi, direttore generale della Juve Stabia, si è presentato in sala stampa al termine della vittoria delle Vespe contro il Bisceglie per una dedica speciale: "Sono qui perché ci tenevo, a nome mio e del nucleo storico di dirigenti e dipendenti della Juve Stabia, a dedicare questa vittoria al presidente Paolo D'Arco, che non sta attraversando un buon momento di salute. E' grazie a lui se siamo tutti qui, è grazie a lui se la Juve Stabia è rinata nel 2002. Mi sembrava doveroso questo messaggio, oltre all'esortazione di non mollare".

Inevitabile poi l'analisi del successo, il decimo stagionale per le Vespe: "Saranno tante le gare così da qui alla fine, contro avversari ben organizzati e attrezzati che cercheranno di vendere cara la pelle. Non troveremo mai la strada spianata. Cooperativa del gol? Siamo una squadra attrezzata e c'è un gruppo unito. Sono contento soprattutto per la rete di Di Roberto, che è un ragazzo che si impegna sempre al massimo ed era stato sfortunato in precedenza. Merita - come tutti gli altri 27 - il nostro sostegno e quello del pubblico".

Chiusura dedicata al big match di settimana prossima: "Se dovessimo vincere a Trapani? E' ancora troppo presto per guardare la classifica. Ma comunque il mister e la squadra sapranno cosa fare per prepararla al meglio".