DG Juve Stabia: "La classifica la guarderemo più avanti"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Luigi Gasia/TuttoJuveStabia.it

Non si ferma la Juve Stabia, che in questa 13^ giornata espugna anche il campo del Rieti. A margine del confronto, tra le Vespe è il direttore generale, Clemente Filippi, a fare il punto della situazione:

"Si soffre perché tutte le partite sono difficile, soffre la Juventus in A non capisco perché non possa soffrire la Juve Stabia in C. Non si deve guardare a quanto fatto, dobbiamo sempre azzerare tutto e pensare di gara in gara evitando le trappole che possono essere di qualsiasi genere, che possono essere la sfortuna, un avversario, un arbitro in giornata no: dobbiamo solo stare sul pezzo. Anche oggi c'è stato un po' di nervosismo, ma screzi in campo, è finita li".