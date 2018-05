Dg Paganese: "Salvezza sofferta. Ora nessuno speculi più sul club"

© foto di Lorenzo Ansaldi

Capitan Scarpa ha appena finito di parlare aprendo al patron Raffaele Trapani su un possibile rinnovo del contratto in scadenza a fine stagione ("io sono disposto perché il mio futuro lo immagino solo qui, dipende tutto dal presidente"), che a fare il suo ingresso in sala stampa, dopo la gara play-out vinta col Racing Fondi, è il direttore generale e amministratore delegato della Paganese, Filippo Raiola. Tanta la tensione accumulata in giorni difficili che forniscono lo spiraglio per un libero sfogo in cui si mescolano rabbia e felicità. "Ringrazio principalmente tutti i nostri giocatori e tutti coloro che sono stati con noi, è stata una salvezza sofferta - le sue parole -. Abbiamo trascorso un anno particolare: quando sembrava che qualcosa si aggiustasse, subentrava subito un ostacolo. Ho vissuto tante partite, ma fino alle 17 ho percorso chilometri camminando avanti e indietro. Conosco Scarpa da quando aveva 10 anni: sono quello più contento di tutti per le prestazioni fornite quest'anno. Adesso dobbiamo fermarci e quello che deve farlo più di tutti è il presidente Trapani: qua nessuno dovrà più divertirsi a spese della Paganese. Qui parlano troppe persone a vuoto, che poi puntualmente spariscono. Io lavoro notte e giorno per la Paganese, ho dato tutto per questo club che amo. Altri invece vogliono solo girare intorno alla società senza costrutto e fanno finta di volerle bene. Figuriamoci se non ci fossimo salvati, in tantissimi avrebbero iniziato a spararci addosso. Poi non voglio fare polemiche perché stiamo vivendo una giornata di festa e questa salvezza è superiore alla vittoria conseguita sulla Reggiana che 11 anni fa ci mandò in C1".