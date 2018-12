Dg Pontedera: "Buona prestazione contro una grande squadra"

A margine del derby perso dal Pontedera fra le mura amiche contro il Pisa è intervenuto in sala stampa il direttore generale del club Paolo Giovannini, il quale ha fornito la sua disamina del confronto: "Dispiace non aver concretizzato la leggera pressione esercitata nella prima frazione, dove abbiamo battuto ben nove calci d'angolo. Purtroppo nel calcio non sempre si riesce ad ottenere i risultati in base a quello che si produce. Nel secondo tempo il Pisa ha trovato il vantaggio frutto di una azione ben congeniata, purtroppo poi si è fatta sentire la stanchezza di tre partite nel giro di una settimana, è venuta fuori la maggior fisicità e la capacità nel possesso palla dei nostri avversari. C'è amarezza per i nostri tifosi, e perchè si trattava di un derby, questa è una sconfitta che interrompe una striscia positiva, ma anche ieri sera la squadra ha dimostrato di attraversare un buon momento, dobbiamo riconoscere che avevamo di fronte una buona squadra con una rosa importante, dobbiamo ripresentarsi al campo martedì con la volontà di migliorarci, il nostro obiettivo è di far crescere i nostri giovani non solo per noi ma anche per categorie superiori".

La rete del raddoppio del Pisa, di fatto è stato originato da un errore di Serena: a riguardo Giovannini lancia idealmente un messaggio al giovane centrocampista granata:

" Se si vuol diventare calciatori si deve passare da questi tipi di errori, il suo è stato talmente banale che sono convinto non lo ripeterà più in carriera, deve essere bravo a metabolizzarlo e presentarsi agli allenamenti con la stessa voglia e determinazione".