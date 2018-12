Dalle colonne de Il Tirreno, in casa Pontedera ha parlato il DG Paolo Giovannini che, al termine del girone di andata, ha stilato un bilancio della prima parte del campionato dei suoi ragazzi: "Ci mancano 10-12 punti per il raggiungimento della salvezza. Direi che l’obiettivo con ogni probabilità verrà centrato. I playoff? Possiamo e dobbiamo tentare di rimanere tra le prime dieci formazioni della classifica. Anche se sarà molto difficile ripetere cinque vittorie consecutive come accaduto sul finale del girone d’andata. Abbiamo totalizzato una miseria di punti contro le prime sette squadre della classifica. I pari contro Novara, Pro Vercelli e Carrarese sono sicuramente positivi, anche quello col Siena, ma se vogliamo raggiungere i playoff dobbiamo fare almeno un paio di vittorie con le big”.

Nota poi sul mercato, considerando gli infortuni di Calcagni, che ha riportato una lesione muscolare, e Bruzzo, alle prese con la pubalgia: "Attendiamo le risposte cliniche pronti a intervenire sul mercato in caso di bisogno".