Soddisfazione per la buona prestazione ma anche un pizzico di rammarico per il risultato finale nelle parole del direttore generale del Pontedera Paolo Giovannini: "Tornare da Alessandria con il rammarico di aver portato via solo un punto per la mole di gioco creata e le occasioni non concretizzate per come la vedo io è il segnale che la squadra è in salute. A me piacciono le squadre equilibrate - riporta La Nazione - e penso che questa squadra lo sia, al di là dei gol sbagliati e subiti. Abbiamo sbagliato qualche gol di troppo ma non si può dimenticare che Tommasini è un ragazzo di appena vent’anni che ha già realizzato 5 gol all’esordio assoluto in questa categoria, come non si può non apprezzare il lavoro per la squadra che Pinzauti svolge ad ogni partita. Probabilmente manca qualche gol da parte sua, visto che è fermo a 4 centri, ma questo non mi preoccupa e comunque sono convinto che a fine campionato sia lui che Tommasini saranno in doppia cifra. Abbiamo un discreto vantaggio sulla undicesima, ma questo a noi non deve interessare: siamo il Pontedera e dobbiamo pensare a salvarci il prima possibile. Ciò che verrà in più è tutto di guadagnato. La squadra avrebbe meritato di più ma veniamo da una settimana complicata con Caponi e Borri reduci da alcuni problemi fisici e due pedine importanti come Ropolo e Calcagni indisponibili,