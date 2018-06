DG Samb: "Arriveranno diversi calciatori di prospettiva"

"Cancelo alla Juve? Se ci va, allora mi incazzo!". L'ex coordinatore sportivo del gruppo Suning Walter Sabatini ha commentato così il possibile trasferimento del laterale portoghese alla Juventus, poco dopo il rientro a Valencia dal prestito in nerazzurro. Una battuta strappata dai...

Napoli, per Lainer trattativa verso la definizione col Salisburgo

Roma, Il Tempo: "Florenzi non rinnova, divorzio possibile"

Zè Maria: "Ancelotti è un vincente. Ho festeggiato per Parma"

Juventus, Higuain contropartita tecnica per arrivare a Morata

Fiorentina, Meret il primo nome per la porta: il nodo è la formula

Sassuolo, Varnier in arrivo. Piace anche Brignola

Roma, 20 milioni più due giovani del vivaio per Berardi

Bologna, Gonzalez: "Questa squadra ha creduto in me, qui ho tutto"

Fiorentina, per il centrocampo piace il giovane Hendrix del PSV

Bologna, sondaggio per Inglese. Ma il Napoli vuole 20 milioni di euro

Italia, Bonucci: "Mondiale, che peccato non esserci. Vincerà l'Argentina"

Torna a parlare il direttore generale della Sambenedettese Andrea Gianni : "Alla Samb non ci sono giorni di riposo - ha detto nell'intervista rilasciata al Corriere Adriatico - stiamo provvedendo ad ultimare tutte le documentazioni relative all’iscrizione al prossimo campionato. Si riparte con la solidità, la forza e lo spirito che ci danno Franco ed Andrea Fedeli. Il presidente vuole il massimo da tutti mentre Andrea è lungimirante nelle cose calcistiche. Porteranno a San Benedetto personaggi degni della piazza e calciatori di prospettiva”.

