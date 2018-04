Dg Samb: "La C deve cambiare. Altrimenti è un bagno di sangue"

© foto di Giovanni Padovani

Il direttore generale della Sambenedettese Andrea Gianni dalle colonne del Corriere Adriatico ha lanciato un grido d'allarme sulla situazione della Serie C: “Mi auguro che la famiglia Fedeli resti qui perché è una grande risorsa per San Benedetto. Però, come ha fatto capire il nostro presidente, bisogna che la Serie C cambi perché così com'è è solo un bagno di sangue per le società”.