© foto di Flavio Mazzoleni

Nel corso della conferenza di presentazione di Santacroce, il Dg della VirtusVecomp Verona Diego Campedelli è intervenuto facendo il punto globale sul mercato: "In ogni reparto del campo abbiamo preso un giocatore che ci porti esperienza e qualità, non solo in campo ma anche nello spogliatoio: non vogliamo partire a handicap come lo scorso anno. Da Silva? E' sorto un problema burocratico, a livello di passaporto. Ma entro giovedì contiamo di chiuderlo. Potremmo poi essere a posto. Ma se da qua al 2 settembre c'è un'opportunità che va a migliorare la squadra, la possiamo anche fare. Se ha un senso farla perché portiamo qualità o miglioramento, possiamo farla. Se non succedesse ci riteniamo a posto così".