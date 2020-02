© foto di Federico Gaetano

Intervistato dalla Gazzetta del Sud l’attaccante Matteo Di Piazza ha parlato dei suoi primi gol con la maglia del Catanzaro e tornato sul divorzio dal Catania: “Segnare due volte è il massimo per prendere maggiore fiducia, sono contento e valeva la pena aspettare un po' prima di sbloccarmi. Ho assimilato i nuovi movimenti e sono certo che mister Auteri possa darmi tanto perché ho le caratteristiche che gli piacciono in un attaccante. Qui sono stato accolto benissimo, si respira un’atmosfera come quella di Lecce o Foggia. - continua Di Piazza - Nell'ultimo mese non è stato facile, c'era aria pesante, ma di Catania posso solo parlare bene, perché mi hanno trattato alla grande nonostante fossi palermitano, i tifosi devo ringraziarli tutti, nessuno escluso. Anche con Lucarelli non ci sono mai stati problemi”.