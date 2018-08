DS Alessandria: "Santini ha manifestato il suo gradimento per noi"

Verso la chiusura del mercato l'Alessandria, con il DS Massimo Cerri che traccia un bilancio del mercato offensivo, dalle colonne de La Stampa:

"Parlo tutti i giorni col suo agente. Lui non vuole attendere gli ultimi giorni di mercato e il giocatore ha manifestato il suo gradimento ai grigi, verso metà settimana si potranno fare anche passi in avanti. Per Gonzalez sbbiamo avuto diverse offerte, c’è sempre l’Entella che sta alla finestra

ma anche il Novara è lì".

Nota poi su Gazzi: "Ci sono stati tanti sondaggi ma nessuna offerta concreta".