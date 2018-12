Ds Catanzaro: "Nessuna trattativa di mercato in corso"

"Ci sono quattro partite da affrontare prima della sosta invernale, quattro partite dalle quali raccogliere il massimo. La priorità è questa, non certo il mercato del quale, con la società, parleremo dopo il 31 dicembre". Pasquale Logiudice, direttore sportivo del Catanzaro, ha inteso in una nota ufficiale precisare che "non è in corso nessuna trattativa, così come riportato da alcune testate giornalistiche. Siamo lusingati per il fatto che tanti calciatori vorrebbero vestire la maglia giallorossa, sintomo che la nostra società si è ormai ritagliata un posto tra quelle più affidabili della Lega Pro. Ma per ora si tratta soltanto di informazioni veicolate da operatori di mercato che hanno interesse nel veder accostato il nome del proprio assistito alla nostra squadra. Mi auguro - conclude il direttore sportivo - che si comprenda l'importanza, in questa fase, di non destabilizzare con notizie infondate la serenità di un gruppo che ha bisogno della massima tranquillità per raggiungere gli obiettivi prefissati".