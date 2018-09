Ds Feralpisalò: "Berlusconi-Galliani a Monza? Valore aggiunto per C"

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

L'imminente cambio di proprietà di casa Monza, con l'arrivo della coppia Adriano Galliani-Silvio Berlusconi è un tema di discussione anche tra dirigenti avversari, come è stato per Gianluca Andrissi, direttore sportivo della Feralpisalò, che ha espresso il suo pensiero proprio nella sala stampa del 'Brianteo', al termine della sconfitta patita dai Leoni del Garda per mano dei biancorossi: "Credo daranno un valore aggiunto alla terza serie. Anche tanti anni fa Macalli diceva di avere dei presidenti che avrebbero potuto fare la Serie A. Non a caso Vigorito col Benevento ci è andato, poi ci sono anche Arvedi a Cremona, Gozzi all'Entella, ma metto anche il presidente Pasini che è un'ottima persona e un imprenditore di successo. Sarà un volano importante per Monza, per andare ad alti livelli".