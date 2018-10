Ds Gozzano: "Non prenderemo penalizzazioni. Ora risultato pesante"

Alex Casella, direttore sportivo del Gozzano, ai microfoni di Tuttosport ha commentato la prima parte di stagione dei piemontesi, in vista della sfida odierna col Pisa: "Siamo in crescita, ci serve un risultato pesante per continuare a credere nel lavoro che tutti stiamo facendo. La squadra ha pagato nella parte iniziale l'inesperienza alla categoria. Ma c'è una certezza: il Gozzano rispetta da anni gli impegni presi, grazie a patron Allesina e al main sponsor Far. Non penso che prenderemo punti di penalizzazione, vogliamo prima di tutto vincere il campionato del bilancio. Poi sono convintissimo sapremo fare altrettanto sul campo, conquistando la salvezza".